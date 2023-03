Appalti: Fregolent (Az-Iv), con nuovo codice salta Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione dei progetti del Pnrr è al palo e la riforma di Salvini rischia di farlo saltare. Se la forma è sostanza, quale semplificazione ci sarà con un codice degli appalti da 229 articoli e 36 allegati?" Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe. "Al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avevamo proposto di recepire il nostro Piano Shock sull'uso dei commissari, sulla semplificazione e sui ricorsi che rallentano le opere, ma Salvini è rimasto sordo, utilizzando le audizioni in Parlamento come una foglia di fico per poi non recepire nessuna delle osservazioni fatte e - conclude - andare avanti sino a portare il Paese a sbattere". (Rin)