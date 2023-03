Fisco: Camisa (Confapi), diminuire forbice tassazione tra piccola e grande impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo diminuire la forbice di tassazione tra la piccola e la grande impresa: grazie a patent box o altre normative, il tax rate per le grandi industrie spesso non va oltre il 25 per cento, mentre le Pmi devono sopportare un 60% e oltre di pressione fiscale. Le piccole e medie industrie italiane non devono pagare più tasse della grande industria e delle multinazionali. La recente legge delega in materia fiscale è apprezzabile per il tentativo di sburocratizzare e alleggerire gli adempimenti fiscali sia a carico delle persone fisiche sia degli imprenditori”. Lo ha detto il presidente di Confapi, Cristian Camisa, aprendo i lavori all’Auditorium della Conciliazione dove la Confederazione Italiana delle Pmi ha celebrato i suoi 75 anni. “Da sempre – ha sottolineato - l’alta tassazione, l’elevato carico fiscale e contributivo sul lavoro, un’evasione esagerata unita a un sistema complesso di regole e adempimenti si traducono in un fardello che grava su imprese e cittadini. Impieghiamo 238 ore per pagare le imposte, il 46 per cento in più della media dei Paesi Ocse. Effettuiamo in media in un anno 89 operazioni tra dichiarazioni e adempimenti vari: più del doppio di altri Paesi”. Per quanto riguarda il Superbonus, invece, Camisa ha ricordato che “il Governo ci sta lavorando alacremente. La soluzione verso cui si sta andando, quella della piattaforma per smaltire i crediti incagliati gestita dalla società pubblica Enel X insieme alla possibilità di smaltire le detrazioni fiscali in dieci anni invece che in quattro, è fra quelle che avevamo richiesto”. Il suo invito, comunque, è “di fare presto perché i nostri imprenditori sono disperati. Su 19 miliardi di crediti, tre si riferiscono ad imprese Confapi”. Camisa si è soffermato anche sul cosiddetto ‘Payback sanitario. “Ci aspettiamo soluzioni – ha detto - Se non si interviene tempestivamente il rischio è di far cadere sulle imprese fornitrici le eccedenze non programmabili della sanità regionale. In un momento così difficile mettiamo in ginocchio le piccole e medie industrie del settore che dovrebbero restituire alle Regioni 2,5miliardi di euro”. (Com)