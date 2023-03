Imprese: Meloni, Stato deve essere alleato, non avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi crediamo che lo Stato debba essere un alleato delle imprese, non un avversario come spesso è stato, crediamo che debba risolvere problemi e non crearne, crediamo che debba creare le condizioni affinché chi vuole fare impresa possa farlo senza trovare nelle Istituzioni un ostacolo e premiare chi si rimbocca di più le maniche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento in corso oggi a Roma in occasione dei 75 anni della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi). “Uno Stato amico di chi fa impresa – ha proseguito – è uno Stato che riduce il carico fiscale, che combatte l’evasione, che taglia gli adempimenti e la burocrazia, è uno Stato che scrive regole chiare”. “Questa – ha aggiunto – è la visione che ha ispirato e ispira il nostro lavoro. Dalle misure contro il caro bollette alla riforma degli incentivi alle imprese, dalla lotta alla concorrenza sleale contro le aziende ‘apri e chiudi’ alla nascita del Difensore civico delle imprese, dal nuovo Codice degli appalti alla delega fiscale che abbiamo approvato solo pochi giorni fa in Consiglio dei ministri. Una riforma che l’Italia aspettava da decenni, ed è una riforma pensata per stimolare la crescita dell’economia italiana, attraverso una migliore efficienza della struttura delle imposte e una riduzione del carico fiscale”. “È una riforma che disegna un nuovo Fisco basato su alcuni punti fondamentali: progressiva riduzione delle aliquote Irpef; introduzione anche per i lavoratori dipendenti di una tassa piatta agevolata sugli incrementi di salario rispetto all'anno o agli anni precedenti; graduale riduzione dell'Ires con un premio per chi investe e assume in Italia secondo il principio 'più assumi, meno tasse devi allo Stato'", ha concluso. (Rin)