Lavoro: sindacati, aperta ennesima procedura di licenziamento Johnson & Johnson spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Johnson & Johnson Medical Spa di Pomezia, azienda che conta più di 700 dipendenti ed è organizzata in varie divisioni (BiosenseWebster, Cerenovus, DePuySynthes, Ethicon, Mentor e Vision Care), si è aperta l'ennesima procedura di licenziamento". Lo dichiarano, in una nota, le segreterie territoriali e regionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. "È del 27 marzo il mancato accordo sulla procedura di licenziamento collettivo aperta dall'azienda per 31 persone a fronte di una riorganizzazione globale che arriva dalla casa madre. Questi ulteriori licenziamenti - continua la nota - fanno seguito a un'altra procedura che si è chiusa circa 6 mesi fa, nonostante l'attività e i carichi lavorativi continuino a crescere rendendo la qualità di vita e lavoro dei restanti dipendenti davvero insostenibile". (segue) (Com)