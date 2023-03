Lavoro: sindacati, aperta ennesima procedura di licenziamento Johnson & Johnson spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I delegati sindacali aziendali di Cgil, Cisl e Uil hanno dichiarato che le lavoratrici e i lavoratori di Johnson & Johnson Medical non si ritrovano più in quello che è da sempre il cosiddetto credo aziendale secondo il quale il posto di lavoro deve dare loro un senso di sicurezza, scopo e realizzazione. Johnson & Johnson Medical Spa è un'azienda nella quale i dipendenti hanno sempre creduto e alla quale hanno sempre dato il massimo impegno. Possibile che un'azienda in crescita di fatturato, che fa profitti, non possa prospettare ai propri dipendenti una soluzione diversa dal licenziamento? Al termine dell'incontro sindacale - concludono le segreteria - abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari, sollecitando l'azienda ad applicare quei principi di responsabilità sociale ai quali si ispira pubblicamente. La trattiva continuerà con un tavolo aperto presso la Regione Lazio". (Com)