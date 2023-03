Algeria: proposta iniziativa finanziaria congiunta di Paesi arabi a sostegno della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria sta considerando la possibilità di condurre un’iniziativa finanziaria congiunta di alcuni Paesi arabi a sostegno della Tunisia per il mese di Ramadan. Lo riferisce il quotidiano algerino “El Watan”, secondo il quale nei prossimi giorni potrebbe essere organizzata una “riunione di donatori” tra Algeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, per raccogliere tra i tre e i quattro miliardi di dollari. Infatti, le “eccellenti relazioni” tra il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e i principali Paesi del Golfo (Qatar, Arabia Saudita ed Emirati) possono consentire ad Algeri di guidare una simile iniziativa. Gli aiuti, per un valore complessivo che oscillerebbe tra tre e quattro miliardi di dollari, potrebbero essere elargiti a Tunisi sotto diverse tipologie di sostegno finanziario, tra cui avanzi nella bilancia dei pagamenti, prestiti, finanziamenti per progetti rimborsabili su base trentennale, crediti stand-by. L’obiettivo è “alleviare il ricatto iniquo delle istituzioni finanziarie internazionali, che hanno bloccato i negoziati con la Tunisia per ragioni essenzialmente politiche, con il pretesto del rifiuto da parte del governo tunisino di attuare riforme strutturali”. L’Algeria, infatti, essendo “passata sotto le forche caudine di queste istituzioni e delle loro condizioni durante gli anni ’90, sa bene che cosa comportino queste pratiche e la maniera insidiosa di obbligare un Paese a perdere la propria indipendenza”.(Ala)