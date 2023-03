Algeria-Libia: colloquio telefonico tra ministri Esteri, focus su rapporti e sviluppi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologa del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla Al Mangoush, con la quale ha discusso dei “rapporti fraterni tra i due Paesi e i due popoli e delle modalità per rafforzarli, nonché degli sviluppi della situazione a livello regionale". Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero degli Esteri algerino. I due ministri, inoltre, si sono confrontati sulle prospettive per superare gli ostacoli che impediscono una soluzione politica della crisi libica. Il capo della diplomazia algerina ha quindi ribadito la solidarietà permanente dell'Algeria nei confronti della Libia per ciò che contribuisce alla sua unità e determina il consenso del suo popolo, in vista dell'organizzazione di elezioni libere ed eque che mettano fine alle divisioni e restituiscano alla Libia il suo ruolo “naturale” a livello continentale e internazionale. Da parte sua, la ministra degli Esteri libica ha apprezzato "il fermo sostegno dell'Algeria alla sicurezza e alla stabilità della Libia", elogiando "le relazioni fraterne algerino-libiche e le promettenti prospettive per rafforzarle". (Ala)