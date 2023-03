Hong Kong: costo abitazioni ai massimi in quattro mesi a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo delle abitazioni a Hong Kong ha raggiunto i massimi in quattro mesi a febbraio, periodo in cui i prezzi sono aumentati del 2,2 per cento su mese. Lo indica il dipartimento di Rating e valutazione dell’ex colonia britannica, precisando che su base annua i prezzi sono diminuiti del 9,8 per cento. Il costo delle unità di piccole e medie dimensioni è aumentato del 2,2 per cento su mese, mentre quello delle abitazioni di grandi dimensioni ha registrato un incremento di 0,6 punti percentuali. Gli affitti per gli appartamenti residenziali privati ​​sono aumentati di circa l’un per cento, invertendo cinque mesi di tendenza al ribasso. (Cip)