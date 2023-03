Taiwan: Cina, “risolute contromisure” in risposta ad eventuale colloquio Tsai-McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone al transito della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, negli Stati Uniti e si è detta pronta a intraprendere “risolute contromisure” se dovesse tenere un incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. La portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari dell’isola, Zhu Fenglian, ha condannato l’itinerario della leader taiwanese nella conferenza stampa odierna, aggiungendo che le soste previste negli Stati Uniti costituiscono “un atto provocatorio”, che punta ad ottenere il sostegno di Washington nella ricerca d’indipendenza. Tsai intraprende oggi un viaggio ufficiale di 10 giorni in Guatemala e Belize; il programma del viaggio prevede soste a New York e Los Angeles, dove Tsai incontrerà il presidente della Camera Usa, Kevin McCarthy. Lunedì la presidente ha incontrato a Taipei l’ex consigliere alla Sicurezza nazionale Usa Robert O’Brien. L'ex funzionario ha definito “forti e durature” le relazioni con Taiwan, descrivendo l’isola come “un modello di democrazia, libertà e stato di diritto”. La presidente taiwanese ha insignito O’Brien dell’Ordine della Stella Brillante con Gran Cordone Speciale durante una cerimonia tenuta presso l’ufficio presidenziale, per gli sforzi profusi a sostegno dello sviluppo delle relazioni bilaterali. (Cip)