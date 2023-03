Taiwan: presidente Camera deputati Repubblica Ceca, sosterremo Taipei “in qualsiasi circostanza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca “sarà al fianco di Taiwan in qualsiasi circostanza”. Lo ha dichiarato la presidente della Camera dei Deputati, Marketa Pekarova, al termine di un discorso pronunciato ieri presso il Parlamento di Taipei, riunito in sessione speciale. Taiwan e la Repubblica Ceca hanno la responsabilità condivisa di continuare a promuovere libertà e democrazia contro i regimi autoritari che cercano di indebolirle, ha dichiarato Pekarova, secondo cui “è difficile trovare due nazioni simili a Taiwan e Repubblica Ceca. Voglio assicurarvi che saremo con voi ora e nel futuro, in qualsiasi circostanza”, ha affermato la rappresentante ceca. Marketa Pekarova è arrivata il 25 marzo a Taiwan per una visita di cinque giorni. La presidente del parlamento, che guida un gruppo composto da circa 150 rappresentanti d’azienda, del mondo accademico e funzionari del governo. (Cip)