Pnrr: Amendola (Pd), basta veline, non si sa nulla, serve sessione in Parlamento

19 luglio 2021

- Ogni giorno "veline sul Pnrr, non si sa nulla di quello che accade ai singoli progetti. Non c'è trasparenza. 'Colpa di chi c'era prima, colpa della Ue'. Serve una sessione in Parlamento, il Pnrr è la missione nazionale, riguarda il futuro dell'Italia non di qualche ministro". Lo scrive su Twitter il deputato dem Enzo Amendola, capogruppo Pd in commissione Esteri.(Rin)