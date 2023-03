Ucraina: premier Taiwan, Taipei pronta a partecipare a "ricostruzione intelligente" di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan intende contribuire alla "ricostruzione intelligente" di Kiev al termine dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il primo ministro taiwanese, Chen Chien-jen, in apertura allo Smart City Summit and Expo in calendario a Taipei dal 28 al 31 marzo e dal 30 marzo al primo aprile a Kaohsiung. All’evento partecipano un totale di 1500 ospiti provenienti da 115 città di 42 Paesi. Kiev è stata una delle città rappresentate al summit, durante il quale Chen ha ribadito la disponibilità di Taipei ad assistere Kiev nella ricostruzione delle infrastrutture distrutte dagli attacchi missilistici russi. (Cip)