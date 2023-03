Siria: delegato Cina all’Onu invoca nuovamente revoca sanzioni unilaterali a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale dovrebbe rispettare la sovranità della Siria e revocare tutte le sanzioni unilaterali inflitte a Damasco. Lo ha dichiarato l’incaricato d’affari della Cina alle Nazioni Unite, Dai Bing, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. Pechino continuerà a monitorare e a rispondere “tempestivamente” alle esigenze della Siria all’indomani del devastante terremoto del 6 febbraio scorso, ha dichiarato Dai, notando come le “sanzioni unilaterali comminate per lungo tempo a Damasco” abbiano contribuito al deterioramento della situazione socioeconomica dello Stato del Medio Oriente. “Mentre alcuni Paesi esprimono seria preoccupazione per la questione dei diritti umani in Siria, hanno sottratto al suo popolo petrolio e una grande quantità di risorse preziose, il che ha acuito le difficoltà nello sviluppo economico di quel Paese e violato seriamente il diritto alla sopravvivenza, allo sviluppo e alla salute del suo popolo”, ha detto Dai. (Cip)