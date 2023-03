Cina-Kazakhstan: capo Partito comunista Xinjiang in missione commerciale ad Astana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Partito comunista cinese nello Xinjiang, Ma Xingrui, ha guidato una missione commerciale in Kazakhstan, allo scopo di rafforzare l’interscambio tra i due Paesi. Il rappresentante cinese ha incontrato ieri ad Astana il primo ministro Alikhan Smailov, con cui ha discusso l'agevolazione del traffico transfrontaliero delle merci e la rimozione dei colli di bottiglia lungo i valichi di frontiera. Le parti hanno inoltre convenuto di perseguire l’obiettivo di 35 miliardi di dollari di fatturato commerciale entro il 2030 fissato dai presidenti Xi Jinping e Kassym-Jomart Tokayev. Durante il colloquio con il capo di Stato kazakho, Ma ha presentato lo Xinjiang come un canale privilegiato per la cooperazione bilaterale. (segue) (Cip)