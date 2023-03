Cina-Malesia: colloquio ministri Esteri, Pechino invoca rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Malesia dovrebbero incentivare la promozione di progetti chiave ed ampliare la gamma di settori di cooperazione, scommettendo in particolare sui veicoli a nuova energia, l’economia digitale, i semiconduttori e l’agricoltura. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un incontro avuto ieri con l’omologo malesiano, Zambry Abdul Kadir. In quanto “importanti economie emergenti in Asia e forze progressive nel panorama internazionale”, Cina e Malesia dovrebbero approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, consolidare l’amicizia e contribuire ulteriormente a stabilità, pace, sviluppo e prosperità globali, ha concluso Qin. (Cip)