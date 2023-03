Sanità: Rocca, tagliare liste attesa per visite mediche è la priorità, ridare dignità a strutture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non soltanto quelle del pubblico, ma anche mettendo in rete tutte le agende delle strutture accreditate con il servizio sanitario regionale. Abbiamo anche mandato una nota alle Aziende per raccomandare il corretto utilizzo delle ricette dematerializzate: una procedura che ci consentirà di monitorare con più attenzione e dare la giusta priorità alle prestazioni da erogare. Quando ho deciso di mantenere ad interim la delega alla sanità, l'ho fatto per rilanciare in prima persona un nuovo patto di fiducia fra il sistema sanitario regionale e i cittadini. E per questo ho deciso di metterci la faccia. Ho messo a disposizione del Lazio la mia storia umana e professionale per restituirgli il prestigio e l'efficienza che merita, con particolare riguardo ai cittadini più fragili e ai malati. Tra cinque anni, quando mi ripresenterò al loro cospetto, voglio poter affermare con i fatti di non averli traditi", conclude Rocca, presidente della Regione Lazio. (Rer)