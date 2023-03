Spagna: ministra Diaz, molto contenta se Podemos partecipasse ad evento di Sumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, ha detto che sarebbe "molto contenta" se la leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, partecipasse all'evento del 2 aprile prossimo durante il quale dovrebbe ufficializzare la sua candidatura alle elezioni politiche con la piattaforma Sumar. Il partito viola ha condizionato la sua presenza per sostenere Diaz alla preventiva firma di un patto bilaterale per la realizzazione di primarie aperte, proposta che al momento non è stata accolta dalla ministra spagnola. Per ora, le trattative proseguono senza progressi, come è emerso dall'ultimo contatto tra i gruppi negoziali di ieri. Ieri, la ministra per l'Uguaglianza e numero due di Podemos, Irene Montero, ha dichiarato che il requisito delle primarie aperte per poter sostenere Diaz è "semplice e perfettamente accettabile". (Spm)