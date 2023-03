Regno Unito: scienziati sollecitano governo a porre fine approvazioni progetti di petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di scienziati britannici hanno esortato il primo ministro Rishi Sunak a interrompere la concessione di licenze per nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito, in vista della pubblicazione della nuova strategia di sicurezza energetica ed emissioni zero prevista per domani. Più di 700 persone, tra esperti universitari e ricercatori, hanno infatti avvertito che, affinché il mondo possa limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali, il governo britannico deve porre fine alle approvazioni per nuovi progetti di petrolio e gas. Nella lettera inviata al governo e vista dal quotidiano "The Guardian", gli scienziati hanno dichiarato: "Vi invitiamo a garantire che il Regno Unito dimostri ancora una volta la leadership internazionale agendo in base agli ultimi avvertimenti sull'escalation della crisi climatica. Ciò significa includere nella prossima strategia net-zero un impegno a non approvare alcun nuovo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas onshore o offshore". (Rel)