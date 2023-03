Vaticano: Papa, diventare cristiano non è un maquillage

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diventare cristiano non è un maquillage, ma cambiamento del cuore". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza generale di oggi a Piazza San Pietro. Il Pontefice ha sottolineato: "La passione per il Vangelo non è una questione di comprensione o di studi, che pure servono ma non la generano; significa piuttosto ripercorrere quella stessa esperienza di "caduta e risurrezione" che Saulo/Paolo visse e che è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico". Una riflessione, quella del Papa, formulata dando seguito alla catechesi sullo zelo apostolico, incentrata sull'Apostolo Paolo. "Nel primo capitolo della Lettera ai Galati, così come nella narrazione degli Atti degli Apostoli, possiamo rilevare che il suo zelo per il Vangelo appare dopo la sua conversione – ha sottolineato Francesco - e prende il posto del suo precedente zelo per il giudaismo. Saulo – il primo nome di Paolo – era già zelante, ma Cristo converte il suo zelo: dalla Legge al Vangelo. Il suo slancio prima voleva distruggere la Chiesa, dopo invece la costruisce". (Civ)