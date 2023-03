Arabia Saudita-Cina: Riad entra a far parte dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha approvato oggi l’adesione all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), l’organizzazione che unisce diversi Paesi dell’area eurasiatica per la collaborazione in materia di politica e di sicurezza istituita a Pechino, in Cina, nel 2001. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Il Regno saudita ha accettato un memorandum sulla concessione all'Arabia Saudita dello status di partner di dialogo nell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. (segue) (Res)