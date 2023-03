Imprese: nominato Cda di Naviris, Folgiero presidente e Raby nuovo amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 marzo il Consiglio di amministrazione di Naviris, la joint venture tra Fincantieri e Naval Group, ha deliberato le nuove nomine della società: Pierroberto Folgiero è stato nominato presidente; Damien Raby, è il nuovo amministratore delegato, ed Enrico Bonetti, è stato confermato direttore operativo. I tre dirigenti, come si legge nel comunicato, gestiranno la joint venture e le società controllanti sono rappresentate pariteticamente nel Consiglio di amministrazione. Creata nel 2020, Naviris è una joint venture 50/50, in cui metà dei dipendenti sono italiani e metà francesi. Con sede centrale a Genova e una filiale a Ollioules, il team di Naviris si concentra su progetti binazionali e di export. Naviris nasce dalla convinzione che la collaborazione nell’ambito dell’industria navale europea sia essenziale per consentire al continente europeo di essere leader nel settore strategico della Difesa navale, sia per le proprie esigenze che per quelle degli alleati. (segue) (Com)