Imprese: nominato Cda di Naviris, Folgiero presidente e Raby nuovo amministratore delegato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fin dalla sua creazione, Naviris ha lavorato su diversi progetti chiave. Nel luglio 2020, Naviris ha firmato un contratto con Occar, l’Organizzazione europea per la cooperazione in materia di armamenti, per lo studio di fattibilità sull’ammodernamento di mezza vita (Mlu) dei quattro cacciatorpediniere di classe “Horizon” francesi e italiani. Gli studi sono stati completati e consegnati ad Occar. Sullo stesso progetto, attualmente Naviris sta affrontando, in partnership con Eurosam, la fase di negoziazione con Occar per ottenere il contratto principale che copra l’Mlu per le quattro unità. Naviris ha inoltre firmato con Occar nel giugno 2020 un contratto di quattro anni in materia di ricerca e sviluppo per attività di ricerca congiunte, oltre che per l’aggiornamento del processo di progettazione e produzione delle navi destinate alla Francia, all’Italia e all’esportazione. In qualità di prime contractor, Naviris coordina le attività tecniche gestite da Fincantieri e Naval Group e detiene la proprietà intellettuale di tutti i risultati della ricerca. (segue) (Com)