Imprese: nominato Cda di Naviris, Folgiero presidente e Raby nuovo amministratore delegato (3)

- Il lavoro di Naviris include anche lo sviluppo della European Patrol Corvette (Epc). Nel luglio 2022 la Commissione europea ha selezionato la proposta presentata dal consorzio guidato da Naviris insieme a Fincantieri, Naval Group e Navantia per il bando “Modular and Multirole Patrol Corvette” (Mmpc). L’obiettivo della proposta del consorzio è massimizzare le sinergie e la collaborazione tra i cantieri navali europei. Sviluppando insieme una nuova nave, l’Epc, le società mirano a garantire una sovranità europea nel settore delle navi di secondo linea. Naviris apre la strada al consolidamento della Difesa navale europea in risposta alla crescente pressione dei concorrenti mondiali. (Com)