Agroalimentare: Coldiretti, 84 per cento italiani boccia cibi prodotti in laboratorio

- Le provette a tavola sono bocciate senza appelli dall’84 per cento degli italiani che si dichiara contrario all’idea di cibi prodotti in laboratorio, dalla carne al latte, dai formaggi al pesce, da sostituire a quelli coltivati in agricoltura. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Censis diffusa al Cibus di Parma con il blitz di centinaia di agricoltori con bandiere, striscioni e cartelli che al padiglione 5 stand I004 hanno organizzato la distribuzione di salame, prosciutto, parmigiano e porchetta per festeggiare la decisione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni di schierarsi contro latte e bistecche create in laboratorio. La scelta dell’esecutivo va incontro alla forte opposizione – ricorda Coldiretti - manifestata dai cittadini ai cibi artificiali, con un no preponderante per classi di età, titolo di studio, genere, area territoriale di residenza, livello di reddito. Una contrarietà evidenziata anche dal mezzo milione di firme raccolte nell’ambito dell’iniziativa di Coldiretti, Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera Italia. Oltre alla Meloni e a Lollobrigida hanno firmato Ministri e Sottosegretari, Parlamentari nazionali ed europei, Sindaci, personalità della cultura dello sport e dello spettacolo, rappresentanti istituzionali di Regioni e Province, imprenditori e numerosi Vescovi. (segue) (Com)