Sanità: infermieri, bene dl Energia ma ora misure di lungo respiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione è senza dubbio quella giusta, ma confidiamo che soluzioni stabili e di lungo respiro per il personale infermieristico trovino spazio nel pacchetto salute a cui il ministro Schillaci sta lavorando. Queste le parole del segretario del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, Andrea Bottega, sulle misure in materia di sanità contenute nel dl Energia licenziato ieri dal Cdm. "Sulla libera professione, ad esempio, siamo ancora a timide aperture e ben lontani dall'ottenere gli stessi diritti di cui godono i medici. Prova ne è il fatto che il provvedimento non interviene sulle autorizzazioni in capo alle aziende sanitarie datrici di lavoro che, quindi, restano imprescindibili. Ecco perché - incalza il segretario - chiediamo una normativa ad hoc: serve una legge completa e dedicata alla questione del vincolo di esclusività, in grado di riconoscere finalmente piena autonomia al personale infermieristico, anche sotto il profilo tariffario in regime di intramoenia". (segue) (Com)