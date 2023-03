Sanità: infermieri, bene dl Energia ma ora misure di lungo respiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nursind, naturalmente, plaude agli interventi per contrastare le aggressioni ai danni dei sanitari, al tempo stesso però insiste sulla necessità di "rimuovere a monte le cause che scatenano gli episodi di violenza. Non basta inasprire le pene, la priorità è garantire servizi efficienti e per farlo occorre investire sul personale". "Nulla da ridire, infine – conclude Bottega - sulle misure per l'emergenza-urgenza. Ma per quanto riguarda la categoria è importante chiarire se gli incrementi d'indennità di pronto soccorso saranno già esigibili dal mese di giugno oppure richiederanno un passaggio supplementare attraverso la contrattazione". (Com)