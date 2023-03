Ucraina: abate Pavel annuncia causa per rivendicare diritti accesso a monastero grotte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I monaci del monastero delle grotte di Kiev hanno presentato una causa al tribunale ucraino rivendicando i diritti di rimanere nel complesso. Lo ha affermato il vescovo Pavel, abate del monastero, in un videomessaggio ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". "Volevamo usare i diritti costituzionali, proteggere noi stessi, i parrocchiani e i santuari. Il 23 marzo abbiamo presentato un'azione legale e tre giudici si sono già ricusati dal caso", ha detto il vescovo. "Ancora una volta mi rivolgo a coloro che sono al potere per fermare la pressione sui giudici, per fermare la pressione sul monastero (...) non ci fermiamo, la legge è dalla nostra parte", ha aggiunto Pavel. (Kiu)