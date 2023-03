Germania: Scholz su vertice di maggioranza, ne è valsa la pena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha espresso soddisfazione per l'esito del vertice di maggioranza, che si è protratto a Berlino sotto la sua presidenza, con delle interruzioni, dal tardo pomeriggio del 26 marzo alla serata di ieri. “Dopo tante ore di discussioni intense, posso dire: ne è valsa la pena”, ha affermato il capo del governo federale in un messaggio su Twitter. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto che la modernizzazione della Germania porta “opportunità di crescita, come non ve ne erano da tanto tempo”. Infine, Scholz ha dichiarato: “In questo modo, riusciamo nella digitalizzazione e fermiamo il cambiamento climatico creato dall'uomo”. Al termine dei colloqui, in cui non sono mancati i toni accesi, Spd, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) hanno raggiunto un accordo sul potenziamento di ferrovie, strade, autostrade, protezione del clima e transizione energetica.(Geb)