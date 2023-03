Auto: l'Autorità per gli investimenti del Kuwait si ritira in parte da Mercedes-Benz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per gli investimenti del Kuwait (Kia), ossia il fondo sovrano del Paese, si ritira in parte dal gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nella notte, la Kia ha messo sul mercato 20 milioni di azioni dell'azienda con cui potrebbe raccogliere 1,4 miliardi di euro. Con il 6,84 percento, il fondo sovrano del Kuwait è stato finora il terzo maggiore azionista di Mercedes-Benz e ora sta riducendo la sua quota a poco meno del cinque percento. Il gruppo ha comunicato di essere stato informato in anticipo dalla Kia sui piani di vendita. I due maggiori azionisti di Mercedes-Benz sono l'azienda automobilistica cinese Baic con il 9,98 per cento e, con il 9,69 per cento, l'imprenditore Li Shufu. L'uomo d'affari è fondatore e amministratore delegato di Geely, conglomerato del settore dell'auto cinese. (Geb)