Germania-Regno Unito: re Carlo III da oggi in visita a Berlino e Amburgo

- Inizia oggi la visita in Germania del re Carlo III del Regno Unito che, con la regina consorte Camilla, farà tappa a Berlino e ad Amburgo. La storia comune e la stretta amicizia tra i due Paesi, la protezione del clima e la sostenibilità per rispecchiare “passato, presente e futuro” sono i temi al centro del viaggio, secondo quanto comunicato dalla presidenza tedesca. A Berlino, Carlo III verrà ricevuto con gli onori militari alla Porta di Brandeburgo dal capo dello Stato della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Entrambi saranno accompagnati dalle rispettive consorti, Camilla ed Elke Buedenbender. Si tratta di un cambiamento al cerimoniale, che di norma prevede l'accoglienza degli ospiti stranieri da parte di Steinmeier presso il Palazzo di Bellevue, residenza ufficiale del presidente tedesco a Berlino. La modifica ha l'obiettivo di avvicinare la cittadinanza ai reali britannici. Steinmeier e Carlo III raggiungeranno poi Bellevue, dove si terrà un ricevimento sul tema della transizione energetica e della sostenibilità. Seguirà un pranzo durante il quale il presidente tedesco e il re del Regno Unito pronunceranno un discorso. Nella giornata di domani 30 marzo, il sovrano britannico interverrà al Bundestag, prima di visitare con Steinmeier il centro di accoglienza per i profughi dall'Ucraina allestito nell'aeroporto dismesso di Tegel. I due capi di Stato si trasferiranno quindi a Finowfurt in Brandeburgo, dove si intratterranno con il personale del 130mo battaglione genio pontieri dell'esercito della Germania, unità tedesco-britannica. Da Finowfurt, Steinmeier e Carlo III si sposteranno presso l'eco-villaggio di Brodowin, dove si informeranno sull'agricoltura ecologica e la protezione delle zone umide. (segue) (Geb)