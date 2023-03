Germania-Regno Unito: re Carlo III da oggi in visita a Berlino e Amburgo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 31 marzo, Carlo e Camilla lasceranno Berlino per raggiungere Amburgo in treno, accompagnati da Steinmeier e Buedenbender. Presso la stazione di Amburgo-Dammtor, i capi di Stato e le loro consorti visiteranno il memoriale dedicato ai bambini prevalentemente ebrei della Germania e dei territori che aveva occupato accolti dal Regno Unito tra il 1939 e il 1940 per sottrarli al totalitarismo nazista. Successivamente, alla presenza delle consorti, Carlo III e Steinmeier deporranno una corona alle rovine della chiesa di San Nicola, distrutta nel 1943 dai bombardamenti effettuati su Amburgo dalle aeronautiche di Regno Unito e Stati Uniti. È quindi previsto presso il municipio un incontro tra i reali britannici e la cittadinanza. Con la coppia presidenziale tedesca, Carlo III e Camilla effettueranno poi un'escursione in barca nel porto di Amburgo, all'insegna dell'energia verde e della sostenibilità. La visita dei reali del Regno Unito si concluderà con un pranzo offerto dall'ambasciata britannica a Berlino. (Geb)