Credito: Commerzbank include tra i rischi un attacco nucleare contro Francoforte

- Commerzbank ha incluso tra i fattori di rischio un “attacco nucleare tattico” contro Francoforte sul Meno, il centro finanziario della Germania e sua sede principale. Nella relazione annuale per il 2022, pubblicata il 27 marzo, il secondo istituto di credito tedesco dopo Deutsche Bank afferma: “A causa del suo modello di impresa, (…) le minacce esistenziali per Commerzbank includono (…) un attacco nucleare tattico a Francoforte sul Meno, il centro finanziario nevralgico della Germania”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, questo rischio non era ancora stato menzionato nella relazione annuale sul 2021 pubblicata da Commerzbank a marzo dello scorso anno, poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ora, oltre all'attacco nucleare contro Francoforte, la banca annovera tra i rischi esistenziali un “fallimento della Germania”, il “crollo dell'Eurozona” e altre catastrofi. In merito alla minaccia atomica, l'istituto di credito ha comunicato di aver menzionato questo scenario “a causa della situazione geopolitica, della crescente proliferazione di armi nucleari e dell'importanza nevralgica di Francoforte”. (Geb)