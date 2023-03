Francia: Berger (Cfdt), Macron sospenda riforma pensioni o favorisce Le Pen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron deve sospendere temporaneamente la riforma delle pensioni e avviare un processo di mediazione con le parti sociali altrimenti favorisce l’estrema destra. È il messaggio che Laurent Berger, capo della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), il primo sindacato nazionale, ha lanciato al capo dello Stato in un’intervista a “Repubblica”. “Macron deve sospendere temporaneamente la legge e ridiscuterla in un processo di mediazione. La prima cosa che il governo deve fare è dire: 'Ok, mettiamo da parte i 64 anni per un po` e parliamoci di nuovo'. Oggi c’è una tensione enorme, e se la legge viene promulgata, questa tensione si trasformerà in risentimento”, ha spiegato Berger, secondo cui “tirare dritti” con la riforma vorrebbe dire favorire il Rassemblement National di Marine Le Pen. “Avete visto la proiezione di seggi in caso di scioglimento del parlamento e nuove elezioni? Le Pen avrebbe il doppio di deputati. La verità è che l’estrema destra se ne frega delle pensioni e della crisi sociale, ma per andare al potere userà due trampolini già usati in altri paesi: la sfiducia nelle istituzioni e il risentimento. Il tutto condito da un comportamento abbastanza neutro all’interno dell’Assemblea nazionale, per conquistare una forma di rispettabilità".(Res)