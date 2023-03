Arabia Saudita-Regno Unito: ministri Interno firmano accordi in materia di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Saud, e l’omologa britannica, Suella Braverman, hanno firmato a Londra alcuni accordi in materia di sicurezza. Secondo quanto riferito dal quotidiano di proprietà saudita “Elaph”, durante l’incontro i due hanno espresso la volontà di rafforzare i legami strategici e storici tra i due Paesi attraverso lo sviluppo di programmi di cooperazione congiunta in materia di sicurezza. In particolare, durante il colloquio sono stati firmati diversi accordi per favorire cooperazione, sviluppo e formazione tra i due ministeri. (Res)