Pd: Braga, chiarezza politica e dibattito interno leale per costruire un'alternativa

- La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha “sempre dato priorità alla lotta per i cambiamenti climatici”, una battaglia condivisa che ha convinto Chiara Braga ad appoggiarla al congresso. È quanto affermato dalla stessa Braga, neo capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Repubblica”. "Mi è piaciuto il coraggio con cui si è messa in gioco contro ogni previsione e l’approccio nel costruire la squadra, riuscendo a far lavorare insieme persone ed esperienze diverse e a valorizzare energie esterne che sono tornate a vedere nel Pd un progetto convincente, senza farsi condizionare da provenienze ed equilibri esistenti", ha detto Braga, secondo cui in questa fase al partito servono "chiarezza della linea politica” e una “discussione leale sui nodi” con l’intento di trovare una sintesi e costituire “un’alternativa al governo". Sulla maternità surrogata Braga afferma che non si tratta di “un tema all’ordine del giorno”, essendo tale pratica vietata in Italia, ma anche che “la destra vuole portarci a discuterne, mentre mortifica i diritti dei bambini negando il diritto di essere riconosciuti come figli". Chiara anche la posizione sul sostegno all’Ucraina. "Vale la posizione tenuta in tutti i passaggi parlamentari: bisogna continuare a sostenere la resistenza ucraina e una soluzione diplomatica per arrivare a una pace giusta", ha detto la capogruppo del Pd. (Res)