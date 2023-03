Regno Unito: Carlo III a Berlino simbolo del riavvicinamento all’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di re Carlo III del Regno Unito a Berlino e Amburgo, da oggi al 31 marzo, è un simbolo del riavvicinamento del Paese all’Europa dopo la Brexit. È quando afferma l’emittente radiotelevisiva “Ard”, che sottolinea l’europeismo del sovrano. Al riguardo, diversi mezzi di informazione britannici hanno definito Carlo III “un re europeo”. Tuttavia, non si tratta soltanto delle idee del monarca. Accompagnato dalla regina consorte Camilla, Carlo III mostra in Germania anche il riavvicinamento del Regno Unito all’Ue avviato dal primo ministro britannico, Rishi Sunak. Con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il capo del governo di Londra ha concluso l’accordo di Windsor. In questo modo, Regno Unito e Ue hanno posto fine alla controversia sul protocollo sull’Irlanda del Nord, allegato al trattato post-Brexit.Ard; https://www.tagesschau.de/ausland/charles-deutschland-101.html (Beb)