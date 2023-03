Emirati: presidente Al Nahyan lancia strategia nazionale sul genoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha lanciato una strategia nazionale sul genoma per favorire l’assistenza sanitaria nel Paese. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il progetto prevede la mappatura del Dna per fornire assistenza medica personalizzata a ogni cittadino. Oltre 400 mila cittadini hanno già inviato campioni di sangue con lo scopo di partecipare al progetto attraverso il sequenziamento del genoma. “La scienza e la conoscenza sono sempre state i fattori chiave dello sviluppo degli Emirati Arabi Uniti. La nostra priorità è garantire la migliore assistenza sanitaria e la migliore qualità della vita alla nostra gente", ha affermato il presidente durante la presentazione del progetto. "La strategia nazionale sul genoma evidenzia la posizione del paese come centro per la ricerca sanitaria avanzata, l'innovazione e l'uso della tecnologia", ha proseguito. (Res)