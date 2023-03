Ucraina: Zelensky invita omologo cinese Xi Jinping a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo cinese Xi Jinping a visitare l'Ucraina. Lo ha affermato lo stesso Zelensky in un'intervista ripresa dai media di Kiev. "Siamo pronti ad accogliere Xi qui. Voglio parlargli. Sono stato in contatto con lui prima di una guerra su vasta scala, ma per tutto quest'anno, più di un anno, non abbiamo avuto più contatti", ha detto il capo dello Stato ucraino. (Kiu)