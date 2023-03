Usa: Pentagono ammette fallimento test del missile ipersonico Arrw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il test del missile ipersonico sperimentale Agm-183A Air-launched Rapid Response Weapon ("Arrw") effettuato dalla Forza aerea degli Stati Uniti il 13 marzo è fallito. Lo ha ammesso il segretario della Forza aerea, Frank Kendall, nel corso di una audizione della commissione Assegnazioni della Camera dei rappresentanti Usa relativa agli stanziamenti per la Difesa dell'anno fiscale 2024. Kendell ha dichiarato che dopo il fallimento del test, il progetto Arrw di Lockheed Martin potrebbe essere a rischio: l'aviazione Usa sarebbe sempre più orientata a sostenere invece il secondo programma per lo sviluppo di missili ipersonici, noto con l'acronimo di Hacm ("Hypersonic Attack Cruise Missile"). (Was)