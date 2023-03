Arabia Saudita: rilasciate 124 licenze industriali a gennaio per rilanciare l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha rilasciato 124 licenze industriali a gennaio, con un investimento che ha raggiunto i 2,4 miliardi di riyal (640 milioni di dollari), con lo scopo di rilanciare l’economia. Lo ha riferito il quotidiano “The National”, secondo il quale sono state rilasciate 29 licenze per la produzione alimentare, 18 per la produzione di minerali non metallici, 12 per la produzione di prodotti chimici, 11 per la produzione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) e otto licenze per la produzione di prodotti in gomma e plastica. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Industria e delle risorse minerarie del Regno, le piccole imprese hanno acquisito l'86 per cento delle nuove licenze industriali, mentre le medie e le microimprese hanno acquisito rispettivamente l'11 per cento e il 2,5 per cento. (Res)