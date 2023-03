Ucraina: Zelensky, se Stati Uniti smetteranno di aiutarci, non vinceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non potrà ottenere la vittoria se gli Stati Uniti smetteranno di aiutarla. E' quanto affermato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. In un'intervista ripresa dai media di Kiev, Zelensky si è detto consapevole che il successo del suo Paese è stato in gran parte dovuto al sostegno militare internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Europa occidentale. "Gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci, non vinceremo", ha osservato Zelensky, esprimendo timore che lo svolgimento del conflitto possa essere influenzato dallo spostamento delle forze politiche a Washington. (Kiu)