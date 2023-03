Ucraina: forze di Kiev bombardano la città di Melitopol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, attorno alle 5:30 ora locale (le 6:30 in Italia), una serie di esplosioni ha scosso Melitopol, città ucraina di 150 mila abitanti occupata dalle forze russe, situata nella regione di Zaporizhzhia. Oltre al deposito ferroviario delle locomotive, sono state colpite alcune infrastrutture elettriche e in città, così come in alcuni villaggi vicini, è stata interrotta l'erogazione di energia elettrica. Al buio sono rimasti, in particolare, i centri abitati di Novy Melitopol, Semjonovka e Tambovka. Secondo fonti russe, il bombardamento sarebbe stato effettuato con missili Usa Himars. Al momento non sono state registrate vittime. Le squadre di soccorso sono al lavoro per riparare i danni. (Rum)