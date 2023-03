Regno Unito: da ministero Finanze fondi extra per accordo salariale con operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, sta per mettere a disposizione più fondi per finanziare un nuovo accordo salariale per gli operatori sanitari. Il quotidiano "Financial Times" afferma che Hunt ha concordato lo stanziamento di 3 miliardi di sterline (3,4 miliardi di euro) a disposizione del Servizio sanitario nazionale (Nhs) per aiutare a sostenere un accordo salariale che i ministri sperano crei un "effetto valanga" per incoraggiare la fine dell'ondata di scioperi del settore pubblico. Il ministro della Salute, Steve Barclay, ha dichiarato che l'accordo salariale sarebbe stato interamente finanziato: "Sto lavorando con il ministero delle Finanze per garantire che il mio ministero abbia i fondi di cui ha bisogno per finanziare completamente questa offerta retributiva, che include finanziamenti aggiuntivi e ridefinizione delle priorità dei budget esistenti". (Rel)