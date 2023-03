Sardegna: Coldiretti, bene ddl su cibo sintetico, nell'Isola raccolte ventimila firme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge contro il cibo sintetico all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. È la risposta – secondo Coldiretti Sardegna - alle richieste di mezzo milione di italiani, dei quali circa 20 mila sardi, che hanno firmato la petizione promossa da Coldiretti insieme a Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera Italia, per salvare il Made in Italy a tavola dall’attacco delle multinazionali. Petizione sottoscritta anche dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. La petizione ha ricevuto l’adesione anche di diversi Ministri e Sottosegretari, Parlamentari nazionali ed europei, Governatori, diversi autorità politiche sarde: consiglieri regionali, sindaci, oltre a diverse personalità della cultura, dello sport e dello spettacolo, imprenditori. Dopo l’autorizzazione per il consumo umano concessa dall’autorità alimentare americana Fda ai filetti di “pollo” creati in laboratorio dalla Upside Foods e a quelli della Good Meat, il rischio è una diffusione anche nell’Unione Europea dove già quest’anno – denuncia la Coldiretti - potrebbero essere introdotte le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio che coinvolgono Efsa e Commissione Ue. (segue) (Rsc)