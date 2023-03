Bahrein: prodotto interno lordo registra crescita del 4,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Bahrein è cresciuto del 4,9 per cento nel 2022, registrando il ritmo di crescita più alto dal 2013. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze in un rapporto diffuso dall’emittente “Sky News Arabia”. "I risultati positivi sono dovuti a molti anni di duro lavoro e ad un'attenta pianificazione da parte del governo del Bahrein per gettare le basi per un'economia sostenibile, diversificata e prospera", ha dichiarato il ministro delle Finanze e dell'Economia Shaikh Salman bin Khalifa al Khalifa. Secondo il rapporto, il Paese ha registrato un rapporto deficit-Pil al -1,1 per cento e un avanzo primario del 3,3 per cento. (Res)