Medio Oriente: presidente siriano Assad riceve ministri Agricoltura di Giordania, Iraq e Libano

- Il ministro dell’Agricoltura della Siria, Mohamed Hassan Qatna, e il presidente Bashar al Assad hanno ricevuto a Damasco i ministri dell’Agricoltura di Giordania, Iraq e Libano, rispettivamente Khaled al Hanifat, Abbas al Alaywi e Abbas al Haj Hassan. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, il colloquio si è svolto al termine dell’incontro finalizzato al raggiungimento dell'integrazione economica agricola a livello regionale. In questa occasione, Assad ha spiegato che le crisi economiche e politiche “hanno dimostrato che i Paesi non possono raggiungere l’autosufficienza alimentare da soli”. “Nonostante lo sviluppo della tecnologia, le sfide che il cambiamento climatico ha imposto al settore agricolo richiedono sforzi regionali congiunti per mitigarne gli effetti”, ha affermato il presidente siriano, secondo il quale il memorandum firmato dai quattro Paesi “potrà favorire una strategia comune per la creazione di una rete in grado di servire l’intera regione”. Da parte loro, i ministri dell'Agricoltura hanno ritenuto che la firma del memorandum costituisca “un passo effettivo nel sostenere le strategie congiunte dei quattro Paesi”. (Lib)