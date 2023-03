Regno Unito: soddisfazione verso sistema sanitario al 29 per cento, dato più basso ultimi 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soddisfazione dei cittadini britannici nei confronti del Servizio sanitario nazionale (Nhs) è precipitata al minimo storico del 29 per cento, un dato determinato dalle lunghe attese per le cure, la carenza di personale e la mancanza di finanziamenti governativi. I dati del National Center for Social Research (Natcen), mostrano come la soddisfazione per Nhs sia crollata drasticamente dal record del 70 per cento visto nel 2010. Il quadro di profondo e crescente disincanto nei confronti del Servizio sanitario è rispecchiato da un recente picco di insoddisfazione per Nhs in generale al 51 per cento, il doppio rispetto al 2020. (Rel)