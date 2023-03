Francia: ministro Trasporti, età minima per monopattini elettrici sale da 12 a 14 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'età minima per utilizzare i monopattini elettrici sarà innalzata da 12 a 14 anni. Lo ha annunciato in un'intervista al quotidiano "20 Minutes" il ministro dei Trasporti Clement Beaune. La misura verrà presa "per proteggere i giovani", ha spiegato Beaune. Il ministro ha poi annunciato che le multe per chi utilizza in due il mezzo, che saliranno da 35 a 135 euro. Al momento ancora non è stato deciso di imporre l'utilizzo del casco anche se resta "fortemente raccomandato", ha detto il ministro.(Frp)