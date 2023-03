Germania: “Ard”, dopo vertice di maggioranza rimane un problema fondamentale per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane “un problema fondamentale” per il governo federale, dopo il vertice di maggioranza tenuto a Berlino dal 26 al 28 marzo: “certi accordi sono formulati in maniera così tenue che, alla fine, ciascuno capisce qualcosa di diverso” tra Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). In questo modo, l'emittente radiotelevisiva “Ard” commenta l'intesa raggiunta nella serata di ieri dai massimi esponenti delle forze che compongono l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Dopo un dibattito in cui non sono mancati i toni accesi, proseguito per 30 ore con delle interruzioni, Spd, Verdi e Fdp hanno concordato una serie di provvedimenti per il potenziamento di strade, autostrade, ferrovie, protezione del clima e transizione energetica. Gli ecologisti hanno dovuto cedere su diversi punti che prima avevano difeso con intransigenza. Al riguardo, il settimanale “Der Spiegel” afferma che “i Verdi hanno dovuto di nuovo ingoiare il rospo”. L'intesa pare, invece, premiare la Fdp. A ogni modo, rimane da vedere come la sintesi tra le esigenze delle forze di maggioranza verrà attuata, in particolare a fronte dell'attrito tra ecologisti e liberaldemocratici che potrebbe continuare.(Geb)