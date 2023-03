Covid: Oms aggiorna raccomandazioni su vaccini contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha rivisto le proprie raccomandazioni in merito ai vaccini contro il Covid-19 sulla base del nuovo scenario pandemico, caratterizzato dall'emersione di varianti più infettive e meno letali del virus come la Omicron. Secondo l'Oms, bambini e giovani sani non necessitano più della vaccinazione, mentre agli anziani e ai gruppi a rischio resta raccomandata la vaccinazione a intervalli di 12 mesi. Secondo l'Oms, le nuove raccomandazioni puntano a concentrare gli sforzi di prevenzione sulle categorie più vulnerabili, considerato l'accresciuto livello di protezione immunitaria della popolazione generale dopo anni di contagi e vaccinazioni. Lo scorso settembre l'Oms ha dichiarato che la fine della pandemia è "in vista". Durante una conferenza stampa nella giornata di ieri, l'agenzia ha anche precisato che le ultime raccomandazioni non devono essere interpretate come una indicazione di lungo termine in merito alla necessità di vaccinazioni annuali. (Was)